В ДНР назвали обвинения Киева в организации диверсий беспочвенными

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Представитель руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко назвал беспочвенными обвинения в адрес ДНР со стороны Киева в организации диверсий.

Ранее в Службе безопасности Украины неоднократно заявляли о задержании "диверсантов" из ДНР, а также о предотвращении терактов, в организации которых обвиняли ополченцев Донбасса.

"Мы, как и наши братья в Луганской народной республике, строим, развиваем и защищаем свое суверенное государство. У нас нет ни интереса, ни желания вмешиваться во внутренние дела Украины, заниматься диверсионной деятельностью или подрывать авторитет действующей украинской власти", — сказал Костенко РИА Новости.

Он добавил, что обвинения ДНР в организации терактов беспочвенны.

"Найти крайнего" — это девиз современной украинской политики, который можно применить и в случае с беспочвенными обвинениям республики в ведении диверсионной деятельности как на территории Украины, так и в Донбассе. ", — отметил Костенко.