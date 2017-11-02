Лидер "Зеленых" в Германии выступил за сохранение антироссийских санкций

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Зеленые", принимающей участие в переговорах по созданию нового коалиционного правительства в ФРГ, Джем Оздемир высказался за сохранение антироссийских санкций, пишет газета Abendzeitung Muenchen.

"Я не вижу причины для отмены санкций, так как Россия не дала для этого повода", — заявил Оздемир журналистам перед началом переговоров о коалиции в Берлине.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода.

В Германии с 18 октября проходят предварительные переговоры по формированию коалиционного правительства. В случае успеха в Германии может быть создана так называемая "коалиция Ямайки" (названная по цветам входящих в нее партий, соответствующих цветам национального флага Ямайки: черный, желтый, зеленый) при участии альянса ХДС/ХCC, СвДП и "Зеленых". Меркель заявила, что переговоры будут сложными.

Ранее Меркель заявила, что рассчитывает на завершение предварительных переговоров о начале работы над созданием коалиционного правительства к середине ноября.