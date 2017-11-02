Жители ЛНР получили от МККК более 460 тонн гуманитарной помощи в октябре

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (26)

ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Более 460 тонн гуманитарной помощи получили жители самопровозглашенной Луганской народной республики от Международного комитета Красного Креста в октябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МККК.

"В октябре 2017 года офис Международного комитета Красного Креста в городе Луганске передал более 460 тонн гуманитарной помощи уязвленным категориям населения Луганска и районов", — сказали в пресс-службе МККК.

В организации уточнили, что около 20 тысяч жителей поселков ЛНР у линии соприкосновения получили гуманитарную помощь в виде продуктов и предметов гигиены.

"Около 1950 подопечных Алчевского, Брянковского, Антрацитовского и Новосветловского отделений общества Красного Креста получили также продуктовые и гигиенические наборы от МККК", — добавили в пресс-службе. Помимо местных жителей МККК оказал помощь медицинским учреждениям ЛНР, протезно-ортопедическому заводу Луганска, а также предприятию "Лугансквода".