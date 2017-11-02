Лондон постарается избежать "жестких границ" с Ирландией после Brexit

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в четверг встретился с главой МИД Ирландии Саймоном Ковени в Лондоне. Как сообщила пресс-служба правительства, стороны обсудили перспективы сотрудничества на ближайшее время в преддверии выхода Великобритании из Европейского союза.

"Уход от жесткой границы – это главный приоритет Великобритании в ходе переговоров по Brexit, я был рад встретиться с министром Ковени для открытой и конструктивной беседы о том, какие специальные решения нам потребуются для уникального острова Ирландия", — заявил Дэвис, его цитирует пресс-служба. По словам политика, стороны отметили "необходимость быть гибкими и подходить к поиску решений творчески".

"Я уверен, что мы сможем добиться такой сделки с ЕС, которая позволит защитить Белфастское соглашение во всех его аспектах и обеспечить людям и бизнесу необходимую уверенность", — отметил Дэвис.

Белфастское соглашение было заключено в 1998 году, оно призвано урегулировать конфликт в Северной Ирландии.