Республиканцы в конгрессе США представили предложения по налоговой реформе

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США распространили в четверг пресс-релиз с предложениями по налоговой реформе, которые примерно соответствуют ранее объявленным планам администрации и большинства в конгрессе.

Ключевое изменение — снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.

Большинство в конгрессе на данном этапе отказалось от снижения налогов для самых богатых — верхняя планка подоходного федерального налога составит по-прежнему 39,6%. При этом налоговые вычеты для среднего класса увеличатся примерно вдвое, а налоговый вычет на расходы по воспитанию ребенка — до 1,6 тысячи долларов в год вместо нынешних 1 тысячи долларов.

Республиканцы отказались от мысли ограничить объем пенсионных накоплений, которые работники могут откладывать со сниженной ставкой налога. Однако они ограничили будущие налоговые вычеты по ипотеке. Если раньше процент по ипотеке налогом не облагался совсем, то теперь это должно коснуться лишь недвижимости стоимостью до 500 тысяч долларов. Этот шаг может несколько замедлить рост рынка недвижимости.

Президент Дональд Трамп и республиканцы в конгрессе намерены провести налоговую реформу как можно скорее, в идеале — до конца года. Однако ряд прошлых инициатив республиканцев в конгрессе провалились из-за внутрипартийных разногласий и отсутствия "супербольшинства" в сенате. Например, несмотря на контроль над обеими палатами конгресса и Белым домом, республиканцы не смогли провести задуманную ими реформу здравоохранения.