Республиканцы в конгрессе США представили предложения по налоговой реформе

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США распространили в четверг пресс-релиз с предложениями по налоговой реформе, которые примерно соответствуют ранее объявленным планам администрации и большинства в конгрессе.
Большинство в конгрессе на данном этапе отказалось от снижения налогов для самых богатых — верхняя планка подоходного федерального налога составит по-прежнему 39,6%. При этом налоговые вычеты для среднего класса увеличатся примерно вдвое, а налоговый вычет на расходы по воспитанию ребенка — до 1,6 тысячи долларов в год вместо нынешних 1 тысячи долларов.
Президент Дональд Трамп и республиканцы в конгрессе намерены провести налоговую реформу как можно скорее, в идеале — до конца года. Однако ряд прошлых инициатив республиканцев в конгрессе провалились из-за внутрипартийных разногласий и отсутствия "супербольшинства" в сенате. Например, несмотря на контроль над обеими палатами конгресса и Белым домом, республиканцы не смогли провести задуманную ими реформу здравоохранения.