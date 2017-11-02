В Швеции воры-экстремалы придумали способ грабить фуры на полном ходу

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Швеции задержали группу преступников, которые похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige. Видеозаписи с камер наблюдения, установленных в автомобилях во время расследования, были опубликованы на YouTube-канале компании.

После нескольких случаев пропажи грузов в компании заподозрили, что кто-то похищает их из фуры во время движения. Чтобы проверить эту догадку, в грузовых отсеках установили скрытые камеры.

После просмотра записей выяснилось, что за кражами стоят воры-экстремалы — они на легковом автомобиле догоняли фуру, движущуюся со скоростью около 80 километров в час, забирались на капот, вскрывали запоры грузового отсека и пробирались внутрь, а затем таким же путем выносили перевозимые гаджеты.

Сотрудники PostNord Sverige вместе с правоохранителями разработали специальную операцию для поимки воров. Когда злоумышленники вскрыли специальный "грузовик-приманку", водитель фуры остановился, а преступников окружили и задержали полицейские.