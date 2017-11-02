В США задержали подозреваемого в стрельбе у магазина Walmart

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у универмага Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, в результате которой погибли три человека.

"Подозреваемый в убийствах у Walmart Скотт Острем был задержан", — говорится в сообщении полиции в Twitter. По информации полиции, задержанному 47 лет.

Стрельба произошла около универмага Walmart вечером в минувший вторник. По данным местного телеканала KMGH-TV, данных о возможных связях произошедшего с терроризмом на данном этапе нет.

В рамках расследования инцидента полиция опубликовала фотографию предполагаемого злоумышленника и его автомобиля.