Австралия потратит более 150 миллионов долларов на защиту от КНДР

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Австралии потратят 207 миллионов австралийских долларов (около 154 миллионов долларов США) на дополнительное оснащение военных кораблей на фоне угрозы со стороны КНДР, заявил премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл австралийской газете Courier Mail.

Отмечается, что 13 кораблей австралийского флота будут оборудованы ракетами для постановки активных помех системы Nulka.

"Недавние события в нашем регионе и сложная среда с растущим уровнем угроз, в которой мы живем, означают, что мы должны быть на шаг впереди", — заявил премьер. "Оснащение наших сил обороны лучшими оборонительными и наступательными системами вооружения будет гарантировать, что мы сможем ответить на новые угрозы, возникшие на нашем пути", — добавил он.

Как отмечает газета, официально о решении будет объявлено в пятницу.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.