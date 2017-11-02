Экс-акционеры ЮКОСа прекращают разбирательства по решениям Гаагского суда

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в июне 2015 года разбирательств по признанию и исполнению решений Гаагского арбитража в Бельгии, сообщил РИА Новости представитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

"Это означает, что все аресты с имущества Российской Федерации в Бельгии будут окончательно сняты. Решение о снятии арестов было вынесено судом Брюсселя еще в июне 2017 года, однако экс-акционеры ЮКОСа отказались его исполнять, подав апелляцию. Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск", — сказал Кондаков.

Таким образом, в настоящий момент все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены, отметил представитель МЦПЗ.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОС — был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.