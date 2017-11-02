Российское генконсульство в Китае рассказало о расследовании смерти модели

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генеральное консульство РФ предпринимает усилия по установлению окончательных причин смерти 14-летней российской модели в Шанхае, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Четырнадцатилетняя модель из Перми скончалась в прошлую пятницу в одной из больниц Шанхая. Сообщалось, что причиной смерти, вероятно, стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом. Более точные данные будут озвучены после вскрытия. По факту гибели девочки пермские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти.

"Генеральным консульством предпринимаются усилия по установлению окончательного диагноза, естественно, в содействии с врачами", — сказала Захарова.

Она добавила, что необходимые процедуры осуществляются на платной основе, а у погибшей девочки не было предусмотренной российским законодательством страховки.

"В этой связи российской диаспорой в Шанхае была оперативно проведена работа по сбору средств на проведение вскрытия и остальных необходимых процедур", — сообщила Захарова.

Ранее гендиректор модельного агентства, с которым сотрудничала девочка, заявил газете Global Times, что смерть модели никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае. Работодатель утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной.

По данным газеты, девочка была госпитализирована в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась. Школьница находилась в Китае по рабочей визе.