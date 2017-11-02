Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

БАКУ/ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Азербайджан и Армения в четверг обвинили друг друга в обстрелах на границе.

"Второго ноября армянские ВС с позиций, расположенных на безымянных высотах Бердского района Армении, из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу село Гаралар Товузского района Азербайджана", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ведомстве добавили, что ВС Азербайджана приняли "неотложные меры с целью недопущения расширения масштаба провокации".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь заявил, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции.

"Армянская сторона ответила на этот обстрел, но огонь по селу мы не вели", — сказал Ованнисян РИА Новости.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>