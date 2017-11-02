Американские истребители F-35 заржавели, узнали СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил истребителями F-35 после того, как на самолетах нашли ржавчину, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, следы коррозии, превышающей допустимые стандартами пределы, появились на месте соединения внешней панели из углеродного волокна с алюминиевым корпусом истребителя.

По словам спикера Пентагона Джо Деллаведовы, ржавчина возникла по вине разработчика, компании Lockheed Martin.

"Выявленные дефекты в будущем необходимо исправить, но они не угрожают безопасности полетов на F-35 и не влияют на наши операции", — заявил Деллаведова в интервью агентству.

Самолет F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Самолеты регулярно подвергаются критике, в том числе, со стороны президента Дональда Трампа, отмечены частые случаи технических неполадок.

Так, в октябре представители американских ВВС сообщили, что у многих пилотов F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания. Как отмечал Деллаведова, расследование не помогло установить, чем конкретно вызвано недомогание летчиков. По мнению представителя военно-воздушных сил США Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.