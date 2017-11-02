Сейм Латвии намерен уравнять статус советских и нацистских ветеранов

РИГА, 2 ноя – РИА Новости. Сейм Латвии во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали по обе стороны фронта, сообщили РИА Новости в президиуме парламента.

В аннотации говорится, что цель данного шага — признать заслуги граждан Латвии, которые участвовали в этом конфликте, независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или СССР.

"Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства в республику", — сказали в президиуме.

В статусе участника Второй мировой откажут представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности. Это также касается тех, кто был осужден за преступления против человечества, и сотрудников КГБ СССР и ЛССР. Однако это не относится к тем, кто в советское время работал на административно-хозяйственных и связанных с планированием и финансами должностях.

Сейм еще должен рассмотреть этот законопроект в третьем чтении.

В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной Армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен СС.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.