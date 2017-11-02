В МИД заявили, что задержанный в ДНР блогер Роман Манекин освобожден

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что блогер Роман Манекин, который, по данным СМИ, ранее переехал из России в Донецк, а затем был там арестован, освобожден.

Захарова прокомментировала публикацию газеты "МК", в которой говорилось о находящихся в донецких и луганских тюрьмах россиянах.

"Что касается блогера, о котором шла речь, господина Манекина, по информации полпреда ДНР в контактной группе, господина (Дениса) Пушилина, он (Манекин) действительно задерживался в Донецке в связи, как сказала сторона ДНР, с публикацией, цитирую, "ложной информации о ситуации в республике", — сказала Захарова.

"Я считаю, что абсолютно недопустимо было публиковать информацию о том, что он погиб. Я хочу сказать, что по имеющимся данным, он не только жив, но и освобожден. Находится ли он на территории ДНР, либо покинул ее, либо находится на какой-либо еще территории, этой информацией я не располагаю. Но я хочу подчеркнуть, что по имеющимся у нас данным, он освобожден", — добавила она.

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