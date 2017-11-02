Новый министр обороны Британии пообещал защищать страну после Brexit

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что намерен бороться с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также укреплять связи с партнерами после выхода страны из Европейского союза. Первое после назначения заявление Уильямсона процитировали РИА Новости в пресс-службе минобороны.

"Мы продолжим бороться с ИГ* и обеспечивать безопасность Британии. Поскольку мы покидаем Европейский союз и куем новую глобальную Британию, есть возможность углубить старые дружеские связи в сфере безопасности и сделать вклад в выстраивание новых – по всему миру", — заявил новый министр.

Уильямсон сказал, что стать министром для него "большая честь", что он всегда "восхищался профессионализмом и мужеством" сотрудников вооруженных сил страны.

Уильямсон, которому 41 год, сменил на посту министра Майкла Фэллона. Накануне на фоне скандала многолетней давности Фэллон подал в отставку. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.