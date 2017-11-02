В Барселоне проходит митинг в поддержку каталонских политиков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Митинг в поддержку бывших представителей женералитета (правительства) Каталонии и некоторых членов распущенного каталонского парламента проходит в четверг в Барселоне, сообщает газета Vanguardia.
Издание отмечает, что на площади присутствовали мэр Барселоны Ада Колау, представители различных партий, включая леворадикальную партию "Кандидатура народного единства" (CUP) и фракцию "Вместе за да", а также вице-президент националистической организации Omnium Cultural.
Собравшиеся на площади скандировали лозунги: "Пучдемон — наш президент", "Долой испанское правосудие", "Долой испанский флаг", "Свобода". В руках они несли большой плакат с просьбой о свободе "политическим заключенным".
В Национальной судебной палате в Мадриде в четверг дали показания некоторые члены распущенного испанским правительством женералитета. Из 14 вызванных в суд бывших руководителей Каталонии в суд прибыли девять человек, в том числе бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас.
Кроме того, в четверг утром для дачи показаний в Верховный суд (ВС) прибыли спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосование в законодательном органе по резолюции о независимости 27 октября. Дача показаний в ВС отложена до 9 ноября, сообщили РИА Новости в суде. До этого за ними будет установлено "полицейское наблюдение", постановил судья.
Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента, в том числе спикера Карме Форкадель, прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске просила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.