На Украине начнут производить боеприпасы по стандартам НАТО с 2019 года

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Украина во второй половине 2019 года начнет производить боеприпасы по стандартам НАТО, сообщил в интервью интернет-изданию Delo.ua замглавы министерства экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.
По словам Бровченко, на сегодня в рамках реализации программы по запуску производства боеприпасов на Украине минэкономики провело процедуру закупки линии по производству корпусов снарядов и гильз калибром 100-155 миллиметров.
"Мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО — 155 миллиметров. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО", — сказал замминистра.
Бровченко сообщил, что это предприятие уже выделило 1,4 миллиарда гривен (52 миллиона долларов) на закупку и создание производства боеприпасов на фондах Минобороны.
Замминистра сообщил, что на сегодня заключен контракт на поставку оборудования для производства боеприпасов, был внесен аванс. По его словам, срок производства оборудования 18-20 месяцев. "Таким образом, начать производство боеприпасов можно будет во второй половине 2019 года", — отметил Бровченко.