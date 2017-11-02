На Украина задержали за взятку руководителя управления Госавиаслужбы

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали при получении взятки руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

" В четверг… разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тысяч долларов неправомерной выгоды. За указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании", — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что чиновника задержали при получении второй части взятки. Как считают правоохранители, он требовал деньги не в первый раз.

По данным ведомства, в здании Государственной авиационной службы и по месту жительства задержанного проходят обыски.