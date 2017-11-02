Пользователи соцсетей пожаловались на прослушку в Facebook

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владельцы аккаунтов Facebook обратили внимание на "подозрительную" рекламу в соцсети: пользователи опасаются, что компания таргетирует объявления, основываясь на подслушанных разговорах, пишет Mashable.

Подобные теории в отношении Facebook всплывают регулярно, отмечает портал. Сама соцсеть отвергает такие предположения, но не отрицает, что сотрудники компании могут прослушивать пользователей, которым предлагается самим предоставить мобильному приложению доступ к микрофону устройства, например, чтобы выложить видео.

"Кто-нибудь еще считает, что наши телефоны шпионят за нами? Например, два случайных бренда, о которых я упоминала в разговоре, появились в рекламе у меня в Facebook, — пишет одна из пользователей cоцсети.

Anyone else convinced our phones are spying on us/listening in? Two random brands I talked about aloud today just came up as Facebook ads 😳 — Rachel Ferrigno (@rachelmaleady) 29 октября 2017 г.

"Уверен, что Facebook нас слушает. Сегодня его удалил, больше вы за мной не проследите", — комментирует другой владелец аккаунта в Facebook.

На ресурсе Reddit также активно обсуждается ролик, в котором мужчина рассказывает о своем пользовательском опыте. По словам автора видео, он никогда не держал дома котов, однако стоило ему только заговорить о кошачьих кормах, находясь рядом со своим смартфоном, Facebook моментально предложил ему соответствующую рекламу.

В этой же ветке другой пользователь рассказал, что если положить телефон рядом с радиоприемником, настроенным на испанские станции, в Facebook и Instagram позднее появится реклама на испанском языке.

Запретить приложению доступ к микрофону можно в настройках конфиденциальности своего смартфона. Впрочем, как считают приверженцы теорий о прослушке в соцсетях, и это полностью не обезопасит пользователя. Самый эффективный способ — физически уничтожить микрофон в своих гаджетах. Если вы не готовы пойти на это или не знаете, как это сделать, лучше заклеить камеру и микрофон, как это делает основатель компании Марк Цукерберг, советуют они.

3 things about this photo of Zuck:



Camera covered with tape

Mic jack covered with tape

Email client is Thunderbird pic.twitter.com/vdQlF7RjQt — Chris Olson (@topherolson) 21 июня 2016 г.

"Три факта об этом фото Цукерберга: камера закрыта скотчем, микрофон тоже, электронная почта на Thunderbird (почтовый клиент от Mozilla. — Прим. ред.)", — замечают пользователи.