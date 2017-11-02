Власти Тель-Авива разрешили спускать шины велосипедистам за нарушение ПДД

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Власти израильского Тель-Авива начали штрафовать велосипедистов за несоблюдение правил дорожного движения на сотни долларов и наделили муниципальных инспекторов правом при необходимости спускать шины транспортных средств нарушителей.

Новая система наказаний за езду по тротуарам или разговор по мобильному телефону во время движения применяется с 1 ноября. Ранее в таких случаях представители мэрии второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта ограничивались устными предупреждениями.

"Самый высокий штраф, в тысячу шекелей (285 долларов), предусмотрен за использование сотового телефона во время езды. Нарушителям запрета на проезд по тротуарам, пешеходным зонам и переходам грозят штрафы в 100-250 шекелей", — пишет в четверг газета "Гаарец".

Использование наушников при езде по тротуару удвоит сумму наказания велосипедиста. В свою очередь пешеходу, замеченному за прогулкой по велосипедной дорожке, придется заплатить 500 шекелей.

"Муниципальные инспекторы имеют право задерживать нарушителя в случае, если есть вероятность его побега, и при необходимости конфисковать велосипед или выпускать воздух из его шин", — пишет издание.