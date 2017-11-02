РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Свои дома в иракском Курдистане покинули 183 тысячи человек

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (236)
14:5902.11.2017
0370
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАгитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фотоАгитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк

ЖЕНЕВА, 2 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 183 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома после начала операции Багдада по восстановлению контроля над спорными курдскими территориями, сообщает Международная организация по миграции.

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные готовы атаковать курдов в случае обстрела с их стороны
Согласно данным МОМ, с 15 октября свои дома на подконтрольных курдам территориях были вынуждены покинуть 183 тысячи 228 человек, или 30 тысяч 538 семей. Самое большое количество временно перемещенных лиц (ВПЛ) приходится на курдские районы Эрбил (80 802 человека), Сулаймания (46 734), а также на спорный район Дахук (17 154).

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился, после того как 25 сентября курды провели референдум о независимости.

Иракские военные и курдские ополченцы провели уже три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане, Багдад требует от курдов передать ему контроль за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.

Продавец символики на рынке в Эрбиле. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Курды опровергли какие-либо договоренности с Багдадом
Ранее объединенное командование иракской армии заявило, что руководство курдской автономии отказалось от всех ранее достигнутых договоренностей с Багдадом. По сообщению иракской армии, руководство региона и его переговорная группа полностью отказались от согласованного проекта, который с ними обсуждала федеральная делегация. Иракская армия обвинила курдов в том, что "они просто тянут время", а пешмерга занимается передислокацией своих отрядов и укреплением оборонительных сооружений.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 27 октября официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах. Позже режим прекращения огня был продлен на неопределенное время.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Курдский вопрос
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена