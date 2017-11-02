Свои дома в иракском Курдистане покинули 183 тысячи человек

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 2 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 183 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома после начала операции Багдада по восстановлению контроля над спорными курдскими территориями, сообщает Международная организация по миграции.

Согласно данным МОМ, с 15 октября свои дома на подконтрольных курдам территориях были вынуждены покинуть 183 тысячи 228 человек, или 30 тысяч 538 семей. Самое большое количество временно перемещенных лиц (ВПЛ) приходится на курдские районы Эрбил (80 802 человека), Сулаймания (46 734), а также на спорный район Дахук (17 154).

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился, после того как 25 сентября курды провели референдум о независимости.

Иракские военные и курдские ополченцы провели уже три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане, Багдад требует от курдов передать ему контроль за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.

Ранее объединенное командование иракской армии заявило, что руководство курдской автономии отказалось от всех ранее достигнутых договоренностей с Багдадом. По сообщению иракской армии, руководство региона и его переговорная группа полностью отказались от согласованного проекта, который с ними обсуждала федеральная делегация. Иракская армия обвинила курдов в том, что "они просто тянут время", а пешмерга занимается передислокацией своих отрядов и укреплением оборонительных сооружений.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 27 октября официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах. Позже режим прекращения огня был продлен на неопределенное время.