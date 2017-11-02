Свои дома в иракском Курдистане покинули 183 тысячи человек

ЖЕНЕВА, 2 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 183 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома после начала операции Багдада по восстановлению контроля над спорными курдскими территориями, сообщает Международная организация по миграции.
Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился, после того как 25 сентября курды провели референдум о независимости.
Иракские военные и курдские ополченцы провели уже три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане, Багдад требует от курдов передать ему контроль за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 27 октября официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах. Позже режим прекращения огня был продлен на неопределенное время.