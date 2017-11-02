В Раде заявили о травле журналистов украинскими властями

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

"Если не исправить эту ситуацию, то о демократии в нашей стране можно будет надолго забыть. Поэтому сегодня задача для каждого из нас — не допускать ущемления журналистов со стороны кого-либо и заставить власть наказать виновных в преступлениях против представителей СМИ", — заявил Павленко, которого в четверг цитирует пресс-служба оппозиционной партии.

Он также сказал, что угроза, которая висит над украинскими журналистами, в том числе травля работников СМИ со стороны властей, ставит под угрозу свободу слова в стране. "А без свободы слова, без свободной журналистики никакая демократия невозможна", — добавил политик.

Ранее союз сообщил, что с начала 2017 года по отношению к журналистам на Украине зафиксировано 80 случаев проявления физической агрессии. В частности, в течение октября избили пять журналистов, инциденты произошли в Киеве и пригородах, а также в Херсонской области.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним относятся гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД РФ также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Муравицкого.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.