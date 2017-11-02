Глава МВД ФРГ заявил, что Запад находится в центре внимания террористов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Западный мир находится в центре внимания исламского терроризма, и недавняя трагедия в Нью-Йорке это подтверждает, заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

"Атака (в Нью-Йорке – ред.) — еще одно ужасное доказательство того, что весь западный мир находится в центре вниманию исламского терроризма", — заявил министр в интервью газете Nordwest-Zeitung.

Он отметил, что страны Запада находятся в "общей зоне опасности", и призвал к активному международному сотрудничеству по борьбе с терроризмом. "Нам в первую очередь необходима хорошо функционирующая кооперация. Международная, внутриевропейская и внутригосударственная", — сказал глава МВД.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Нью-Йорке.

Во вторник в этом американском городе грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, и в него выстрелили сотрудники полиции. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Сам Саипов был госпитализирован. Он обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.