В ДНР отрицают связь с задержанным СБУ "диверсантом"

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не имеют отношения к задержанному Службой безопасности Украины (СБУ) "диверсанту", подобные заявления Киева являются попыткой дискредитировать ДНР, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперативного командования ДНР.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области был задержан диверсант, который якобы пытался заложить взрывчатку на объекте инфраструктуры. Как заявили в СБУ, диверсант имеет отношение к ДНР.

"ДНР не поддерживает методы террора и осуждает их. Данное заявление сделано для дискредитации республики в глазах населения Украины. Более того, данные постановки или сфабрикованные дела против жителей временно оккупированных ВСУ территорий – не что иное, как попытка насадить общественности мнение о том, что не только украинские спецслужбы используют методы террора. По факту это попытка Украины переключить внимание и сохранить лицо в организованной Киевом террористической войне против Донбасса", — сказал собеседник агентства.