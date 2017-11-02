"Умоются кровью": на Украине рассказали, какую участь Майдан готовил Крыму

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политики Евромайдана в феврале 2014 года собирались жестко подавить недовольство в Крыму, однако не предпринимали никаких действий для сохранения полуострова в составе Украины. Об этом говорится в протоколе опроса бывшего начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина.
Из документа следует, что в 2014 году Ильин неоднократно информировал новую власть о рисках для Украины в случае игнорирования политических настроений в Крыму. В частности, он разослал справки и предложения в связи с угрозой радикального развития ситуации в стране Александру Турчинову, Арсению Яценюку, Олегу Тягнибоку и Виталию Кличко.
Ильин подчеркивает, что политики Майдана не желали урегулировать ситуацию мирным путем и предполагали реализовать в отношении крымчан исключительно силовой сценарий.
"Умоются кровью и все поймут. Сломаем как веник. У нас в этом вопросе есть прочная поддержка", — цитируются в документе слова лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.