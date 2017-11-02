"Умоются кровью": на Украине рассказали, какую участь Майдан готовил Крыму

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политики Евромайдана в феврале 2014 года собирались жестко подавить недовольство в Крыму, однако не предпринимали никаких действий для сохранения полуострова в составе Украины. Об этом говорится в протоколе опроса бывшего начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина.

Показания военачальника, который был уволен 28 февраля 2014 года, опубликовал отстраненный адвокат президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько на своей странице в Facebook

Из документа следует, что в 2014 году Ильин неоднократно информировал новую власть о рисках для Украины в случае игнорирования политических настроений в Крыму. В частности, он разослал справки и предложения в связи с угрозой радикального развития ситуации в стране Александру Турчинову, Арсению Яценюку, Олегу Тягнибоку и Виталию Кличко.

По словам опроса бывшего начальника Генштаба ВСУ, реакция руководителей оппозиционных фракций была "ошеломляющей" и "шокирующей". Так, Кличко, теперь занимающий пост мэра украинской столицы, обещал, что с полуостровом "поступят еще жестче, чем с Киевом".

Ильин подчеркивает, что политики Майдана не желали урегулировать ситуацию мирным путем и предполагали реализовать в отношении крымчан исключительно силовой сценарий.

"Умоются кровью и все поймут. Сломаем как веник. У нас в этом вопросе есть прочная поддержка", — цитируются в документе слова лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока.

При этом из показаний Ильина следует, что новая власть так не предприняла никаких действий "по разрешению конфликта в Крыму". Так, во время массовых акций за воссоединение полуострова с Россией Киев не вывел приведенные в боевую готовность корабли из пунктов базирования. Кроме того, в конце февраля 2014-го по согласованию с Турчиновым степень готовности ВСУ в Крыму была понижена с полной до постоянной.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.