СМИ: против Дастина Хоффмана выдвинули еще одно обвинение в домогательствах

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Продюсер и сценарист Венди Рисс обвинила американского актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах на следующий день после аналогичных обвинений со стороны писательницы Анны Грэхам Хантер, сообщает издание Variety.

Ранее Хантер заявила, что Хоффман сексуально домогался ее, когда ей было 17 лет. Она проходила практику в качестве помощника продюсера на съемках фильма "Смерть коммивояжера", вышедшего в 1985 году. На момент выхода фильма Хоффману было 48 лет. Актер извинился за свое поведение.

Как передает издание, в 1991 года начинающий сценарист Рисс работала над пьесой в Нью-Йорке. Ей была назначена встреча с Хоффманом и сценаристом Мюрреем Шисгалом, на которой они планировали обсудить адаптацию пьесы Рисс для фильма с участием Хоффмана. Главному герою пьесы было меньше лет, чем Хоффману на тот момент, но Рисс согласилась переписать ее и подготовилась ко второй встрече.

Как утверждает Рисс, которой на тот момент было около 20 лет, в ходе следующей встречи Хоффман спросил ее, "состояла ли она когда-нибудь в интимной связи с мужчиной 40 лет", а также настойчиво приглашал отправиться с ним в магазин в отеле неподалеку. Шисгал, который присутствовал на встрече, также подталкивал ее к тому, чтобы она ушла с Хоффманом, пишет издание.

Рисс несколько раз отказалась от предложений Хоффмана. Когда актер ушел, Шисгал сообщил ей, что они не заинтересованы в пьесе.

Венди Рисс была сценаристом сериалов "Убийство" и "Царство", сейчас она является исполнительным продюсером второго сезона сериала "Гений", который рассказывает историю жизни Пабло Пикассо.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами. Кроме того, в сексуальных домогательствах был обвинен актер Кевин Спейси и американский режиссер Бретт Рэтнер.