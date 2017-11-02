В ДНР пока не стоит вопрос о присоединении к России, заявил Захарченко

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Вопрос о вхождение самопровозглашенной Донецкой народной республики в состав РФ сейчас не стоит, пока к этому не готова ни Россия, ни ДНР, заявил в четверг глава республики Александр Захарченко.
Он напомнил, что на референдуме в мае 2014 года жители Донбасса голосовали за государственную самостоятельность ДНР.
"И пока мы будем строить государство в этом статусе. А будущее покажет… Уверен, что при изменении международных раскладов в пользу России она сама нам предложит варианты совместного существования", — добавил Захарченко.