ЕСПЧ отклонил жалобы Яшина и Пономарева против России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы Ильи Яшина и Илья Пономарева против России, сообщается на сайте Минюста РФ.

"Из списка подлежащих рассмотрению дел также исключена жалоба "Яшин против России"… Европейский суд также поддержал позицию Минюста России по жалобе "Пономарев против России", — говорится в сообщении.

По данным российского министерства, основанием для отклонения жалобы Яшина стало игнорирование запросов ЕСПЧ. Отмечается, что Яшин намеревался оспорить законность и обоснованность его содержания под стражей. Сообщается, что по жалобе Пономарева ЕСПЧ не установил нарушений права на справедливое судебное разбирательство из-за оглашения в ходе заседания показаний проходившей по делу потерпевшей.

Как отмечает Минюст, ЕСПЧ пришел к выводу, что в ходе уголовного судопроизводства были полностью обеспечены гарантии справедливости процесса.