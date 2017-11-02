Польша протестует против ограничения доступа к месту смоленской катастрофы

ВАРШАВА, 2 ноя – РИА Новости. Польша протестует против ограничения доступа к месту авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский.
"К сожалению, мы не получили подробную информацию. Мы получаем только общие заверения, что эти работы, которые там будут проводиться, не затруднят доступ (к месту катастрофы)", — рассказал министр в эфире Польского телевидения, добавив, что, судя по всему, в этом месте планируется проложить газопровод.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.