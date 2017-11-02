Польша протестует против ограничения доступа к месту смоленской катастрофы

ВАРШАВА, 2 ноя – РИА Новости. Польша протестует против ограничения доступа к месту авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский.

Как утверждает телеканал, несколько месяцев назад место, где произошла катастрофа, выкупил предприниматель. На дороге были установлены ворота и шлагбаум, а также табличка "Частная территория, проход и проезд временно ограничены".

"К сожалению, мы не получили подробную информацию. Мы получаем только общие заверения, что эти работы, которые там будут проводиться, не затруднят доступ (к месту катастрофы)", — рассказал министр в эфире Польского телевидения, добавив, что, судя по всему, в этом месте планируется проложить газопровод.

Ващиковский отметил, что, по мнению польской стороны, ограничение может стать постоянным, что сделает невозможным возведение памятника жертвам катастрофы. "Мы протестуем в этом деле", — заключил он.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.