Верховный суд Испании пригрозил Пучдемону арестом

МАДРИД, 2 ноя – РИА Новости. Неявка в суд бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и экс-советников его правительства может обернуться для них выдачей ордера на арест, заявил председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес.

"Долг — явиться в суд для дачи показаний. В случае неявки в суд в Испании или в любой другой стране ЕС обычно выдается ордер на арест. Это нормальная ситуация здесь, в Бельгии, в Италии, в Германии, в любой стране. Существует обязательство явиться для дачи показаний в суд", — заявил Карлос Лесмес журналистам.

В Национальной судебной палате в Мадриде в четверг дают показания некоторые члены распущенного испанским правительством женералитета. Из 14 вызванных в суд бывших руководителей Каталонии в суд прибыли девять человек, в том числе бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре члена его кабинета отказались явиться. Они, по данным испанских СМИ, остаются в Брюсселе.

Кроме того, в четверг утром для дачи показаний в Верховный суд прибыли спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента автономного сообщества, которые одобрили голосование в законодательном органе по резолюции о независимости 27 октября. Дача показаний в ВС отложена до 9 ноября, сообщили в суде РИА Новости. До этого времени за ними будет вестись "полицейское наблюдение", постановил судья Пабло Льарена.

Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.