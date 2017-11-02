Верховный суд Испании пригрозил Пучдемону арестом

МАДРИД, 2 ноя – РИА Новости. Неявка в суд бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и экс-советников его правительства может обернуться для них выдачей ордера на арест, заявил председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес.
В Национальной судебной палате в Мадриде в четверг дают показания некоторые члены распущенного испанским правительством женералитета. Из 14 вызванных в суд бывших руководителей Каталонии в суд прибыли девять человек, в том числе бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре члена его кабинета отказались явиться. Они, по данным испанских СМИ, остаются в Брюсселе.
Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.