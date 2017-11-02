В Бремене в супермаркете произошла стрельба, один человек ранен

БЕРЛИН, 2 ноя – РИА Новости. Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в супермаркете в немецком городе Бремен, преступник разыскивается, говорится в заявлении городской полиции.

Инцидент произошел в районе Грепелинген.

"Сегодня утром в супермаркете в Бремене произошла стрельба. Один мужчина получил при этом тяжёлые ранения", — говорится в заявлении.

Отмечается, что полиция разыскивает преступника.

Мотивы преступления неизвестны. Угрозы населению нет. Подробности инцидента в пресс-службе полиции города РИА Новости сообщить не смогли.