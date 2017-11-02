В ДНР заявили об обстреле наблюдательного пункта СЦКК на юге Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (24)

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) на юге Донбассе подвергся обстрелу, сообщил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре сообщили РИА Новости о 25 обстрелах наблюдательных пунктов СЦКК за три месяца.

"Продолжились минометные обстрелы наблюдательного пункта СЦКК вблизи Безыменного, который стал для силовиков прицельной точкой", — сказал Басурин на брифинге.

По его словам, всего за минувшие сутки обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись окрестности 15 населенных пунктов ДНР, по которым было выпущено почти 350 мин и снарядов.