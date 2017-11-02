МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал США главным врагом иранской нации, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

"Америка является основным врагом в прямом смысле этого слова", — заявил Хаменеи во время выступления перед студентами.

"Отступление перед лицом США придаст им сил и сделает их наглыми, в связи с этим, единственным путем является сопротивление", — подчеркнул он.

Хаменеи напомнил, что Соединенные Штаты сразу после победы Исламской революции заняли по отношению к Тегерану враждебную позицию, а сейчас стремятся навредить соглашению по атому.

Накануне, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, аятолла предложил изолировать США, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях.

В октябре американский президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, однако не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.