Посольство России в Чехии осудило попытку реконструировать памятник Коневу

ПРАГА, 2 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Стремление властей района Прага 6 разместить дополнительные разъяснительные таблички на памятнике маршалу Ивану Коневу или вообще переместить его на территорию посольства РФ в интерпретации некоторых чешских журналистов является, своего рода, попыткой переписать историю, говорится в комментарии российского диппредставительства, опубликованном в четверг на его странице в соцсети Facebook.

Днем ранее пражская газета Hospodařské noviny опубликовала материал на данную тему. В нем, говорится в комментарии посольства, "чешские журналисты, ловко жонглируя выдернутыми фразами, попытались увести внимание от сути предложений (старосты района Прага 6) Олдржиха Коларжа разместить "пояснительную табличку" на памятнике или же его вообще убрать на закрытую для общественности территорию российского посольства".

"Авторы публикации попытались выставить в неприглядном виде тех, кто осмелился высказать свою гражданскую позицию и выступить в защиту памятника, символизирующего освобождение Чехословакии от нацизма весной 1945 года. Видимо, в трактовке журналистов свобода слова возможна лишь в части критики России", — говорится в комментарии диппредставительства РФ.

В связи с этим посольство напоминает, что именно с приходом Красной Армии на завершающем этапе Второй мировой войны на территории нынешней Чешской Республики прекратилась длившаяся с 1939 года немецкая оккупация, были восстановлены суверенитет и независимость Чехословацкого государства. Именно войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева освобождали печально известную нацистскую фабрику смерти Освенцим, а в Чехии – концлагерь Терезин и многострадальную деревню Лидице.

"Памятник маршалу Коневу – это дань памяти и уважения всем, кто под его командованием, не жалея своих жизней, освобождал Чехословакию от нацистского порабощения. В этой логической цепочке – и присвоение маршалу Коневу званий Героя Чехословакии и почетного гражданина Праги. Удивительно, что эти факты ускользнули от внимания авторов публикации. Их замалчивание – это тоже своего рода попытка переписать историю", — говорится в комментарии посольства России в Чехии.