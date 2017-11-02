В ОБСЕ приветствовали бы ввод миротворцев ООН в Донбасс

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя идею ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил, что приветствует любые инициативы, направленные на выход из тупика, который сложился с выполнением минских соглашений.

"Я бы приветствовал бы любые усилия, направленные на то, чтобы преодолеть тупик, в который зашло исполнение минских соглашений. И я также хочу надеяться, что все усилия в этом направлении будут тщательно и подробно рассмотрены", — сказал Гремингер, отвечая на вопрос журналистов о том, как ОБСЕ оценивает российскую инициативу о вводе миротворцев ООН на восток Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.