В ДНР сообщили о хакерской атаке во время онлайн-конференции Захарченко

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает о массовых DDoS-атаках на информационные ресурсы во время проведения онлайн-конференции главы ДНР Александра Захарченко.

В четверг Захарченко проводит онлайн-конференцию с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она началась в 10.00 и продлится до 15.00 (совпадает с мск).

"В связи с проведением онлайн-конференции главы ДНР Александра Захарченко с жителями Донбасса и Украины украинская сторона в данный момент совершает масштабные DDoS-атаки на все информационные ресурсы республики", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства информации ДНР.

В ведомстве отметили, что злоумышленники с помощью этих атак пытаются вывести из строя сетевое оборудование. "В данный момент только официальный сайт Донецкой народной республики получает от злоумышленников около 6,5 миллионов пакетов в секунду. Однако благодаря специалистам Мининфо наша система справляется", — добавили в министерстве.