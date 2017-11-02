Теракт в Нью-Йорке носит глобальный характер, заявили в ШОС

ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Произошедший в Нью-Йорке теракт носит глобальный характер, защиты от терроризма нет нигде, бороться с ним необходимо совместными усилиями, заявил в четверг журналистам директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгений Сысоев.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Против Саипова выдвинуты обвинения по двум статьям, в том числе в совершении теракта и поддержке терроризма.

"Этот террористический акт идет в контексте других таких терактов, которые, к сожалению, имеют место быть и в странах Западной Европы, и вот за океаном. Эти процессы, они, как и природа терроризма, носят глобальный характер", — сказал Сысоев.

Директор исполкома РАТС считает, что "защиты от терроризма нет нигде, нет нигде островка безопасности, где можно было бы от такой угрозы гарантированно укрываться". По его мнению, события в Нью-Йорке лишний раз свидетельствуют о том, что бороться с этой угрозой надо только совместными усилиями. "И лидеры великих государств регулярно говорят о том, что ни одна самая мощная страна в одиночку с терроризмом бороться эффективно не может", — отметил Сысоев.

В Ташкенте 1-2 ноября состоялась пятая научно-практическая конференция РАТС ШОС "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ". В конференции приняли участие представители спецслужб стран-участниц ШОС, государств-наблюдателей, ряда международных и региональных профильных организаций.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.