Министр обороны Канады написал "Слава Украине!" на странице в Facebook

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр обороны Канады Харджит Саджан в среду в честь украинского дня в канадском парламенте опубликовал на своей странице в Facebook пост о сотрудничестве с вооруженными силами Украины, в котором на украинском языке написал "Слава Украине".
Пост министр сопроводил фотографиями, на которых он одет в украинскую национальную одежду.
Ранее в субботу сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с визитом в Канаду, где проведет переговоры с руководством государства.