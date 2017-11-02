Министр обороны Канады написал "Слава Украине!" на странице в Facebook

Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (10)

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр обороны Канады Харджит Саджан в среду в честь украинского дня в канадском парламенте опубликовал на своей странице в Facebook пост о сотрудничестве с вооруженными силами Украины, в котором на украинском языке написал "Слава Украине".

"На Парламентском холме "Украинский день"! ВС Канады отлично сотрудничают с партнерами из ВС Украины. Слава Украине!", — написал Саджан в Facebook.

Пост министр сопроводил фотографиями, на которых он одет в украинскую национальную одежду.

Ранее в субботу сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с визитом в Канаду, где проведет переговоры с руководством государства.