Глава ДНР обвинил Киев в неспособности соблюдать договоренности

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что власти Украины неспособны соблюдать договоренности, однако необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить минские соглашения по Донбассу.

"Нынешние киевские власти недоговороспособны. Это, кстати, демонстрирует и их поведение в Минске. Но мы, раз уж "зацепили" Киев на дипломатический поводок, не должны ему дать возможность сорваться. Так что будем терпеть и удерживать в руках "поводок", — сказал Захарченко в четверг в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.