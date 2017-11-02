Глава ДНР сомневается, что удастся договорится с Киевом о мире в Донбассе

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что вряд ли удастся договорится о мирном урегулировании конфликта в Донбассе "с теми, кто сидит сейчас в Киеве".

"С теми, кто сидит сейчас в Киеве, вряд ли получится говорить о мире, потому что они не понимают значения этого слова. Война – это модус их существования. Но этот режим не вечен. Более того, как мне кажется, век его будет короток. И мы успеем сесть за стол переговоров с теми, кто будет строить на месте развалин бывшей Украины новую страну", — сказал Захарченко в четверг в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.