Group-IB передала Интерполу сведения о вирусе BadRabbit

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, передала Интерполу сведения о вирусе-шифровальщике BadRabbit, которые помогут вычислить конкретных лиц, причастных к этой атаке, говорится в сообщении компании.

Данные были переданы специальному подразделению международной полиции, курирующему расследования киберпреступлений — INTERPOL Global Complex for Innovation — в рамках соглашения об обмене информацией.

Вирус-шифровальщик BadRabbit на прошлой неделе атаковал ряд федеральных российских СМИ и финансовые организации, а также объекты инфраструктуры на Украине.

Как выяснили эксперты Group-IB, кибератаки вирусов-шифровальщиков BadRabbit (в октябре) и NotPetya/ExPetr (атаковавшего в июне энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине) были организованы одной хакерской группировкой.

"В ходе исследования специалисты обнаружили цифровые следы, которые позволят установить конкретных лиц, причастных к этой атаке. Часть данных со взломанных сайтов передавалась на сервер, который был скомпрометирован с помощью тех же техник, которыя использовала северокорейская прогосударственная группа хакеров Lazarus", — рассказали в компании.

"Для проведения полноценного расследования информация была передана в подразделение Интерпола, курирующее расследования киберпреступлений", — сообщает Group-IB.