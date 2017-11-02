Group-IB и Интерпол договорились о совместной борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, подписала соглашение с Интерполом об обмене информацией для более эффективной борьбы с киберпреступностью, говорится в сообщении компании.

В частности, в рамках сотрудничества стороны будут следить за изменениями тенденций в киберпространстве, появлением новых угроз и развитием существующих, а также распространением вредоносных программ.

"Для того чтобы эффективно бороться с современными киберугрозами, необходимо выстраивать государственно-частное партнерство. Соглашение, подписанное между Интерполом и Group-IB – это важный шаг в организации процесса предоставления правоохранительным органами по всему миру информации, необходимой им для работы в условиях сложного ландшафта и многообразии киберугроз", – приводятся в сообщении слова исполнительного директора INTERPOL Global Complex for Innovation Нобору Накатани (Noboru Nakatani).

Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков заявил, что международное сотрудничество в области расследования киберпреступлений – это жизненная необходимость, поскольку в киберпространстве нет границ, и злоумышленники виртуозно используют эти принципиальные различия реального и виртуального мира, чтобы уходить от наказания.

"Мы рады, что теперь сможем на регулярной основе обмениваться информацией с нашими коллегами не только из Интерпола, но и со всеми организациями, входящими в это сообщество. Уверен, что это даст синергетический эффект, и уже в ближайшее время мы сможем добиться значительного прогресса как в отношении расследования BadRabbit, так и ряда других атак и группировок", — подчеркнул Сачков.

Group-IB – международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений. Созданная в 2003 году, Group-IB имеет крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе, а также круглосуточный центр оперативного реагирования CERT-GIB.