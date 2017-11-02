Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия Конституционному суду

КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты фракции Партии коммунистов Молдавии выдвинули персональный вотум недоверия судьям Конституционного суда (КС) в связи с тем, как суд разрешил изменить название госязыка с молдавского на румынский в конституции, сообщила в четверг журналистам депутат Елена Боднаренко.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Во вторник КС Молдавии дал положительное заключение по законопроекту. После этого проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать эту инициативу.

"Фракция Партии коммунистов подвела итог нарушений конституции, выявленных КС. Их 13, включая положение, которое было принято позавчера и которое дает возможность изменения названия государственного языка с молдавского на румынский. Фракция Партии коммунистов Молдавии выдвинула персональный вотум, которым выражает недоверие судьям Конституционного суда республики, и требует, чтобы компетентные органы власти в срочном порядке инициировали процедуру отставки судей КС и изменения процедуры отстранения их с должности", — сказала Боднаренко.

Документ, по ее словам, подписан членами фракции Партии коммунистов. "Сегодня мы объявили о существовании вотума и предложили коллегам подписать эту инициативу", — сказала депутат.

По ее мнению, текущий состав КС политизировал роль инстанции. Депутат заявила, что оппозиция в парламенте неоднократно осуждала решения Конституционного суда, который продемонстрировал неуважение к конституции Молдавии. Боднаренко также отметила, что если вотум будет подписан 15 депутатами, то будет зарегистрирован как законодательная инициатива, которая в течение недели должна быть рассмотрена в парламенте.

Депутат-демократ Сергей Сырбу заявил журналистам, что "невозможно с юридической точки зрения выдвинуть вотум недоверия Конституционному суду". По его словам, "законодательство не предусматривает возможности отзыва судей из чьих-либо политических интересов".

"Согласно конституции и регламенту парламента, персональный вотум недоверия можно выдвинуть в отношении правительственных действий – министрам, действиям исполнительной власти и только ее, и ни в коем случае другим независимым и автономным властям", — сказал Сырбу.