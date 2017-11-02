Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия Конституционному суду

КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты фракции Партии коммунистов Молдавии выдвинули персональный вотум недоверия судьям Конституционного суда (КС) в связи с тем, как суд разрешил изменить название госязыка с молдавского на румынский в конституции, сообщила в четверг журналистам депутат Елена Боднаренко.
"Фракция Партии коммунистов подвела итог нарушений конституции, выявленных КС. Их 13, включая положение, которое было принято позавчера и которое дает возможность изменения названия государственного языка с молдавского на румынский. Фракция Партии коммунистов Молдавии выдвинула персональный вотум, которым выражает недоверие судьям Конституционного суда республики, и требует, чтобы компетентные органы власти в срочном порядке инициировали процедуру отставки судей КС и изменения процедуры отстранения их с должности", — сказала Боднаренко.
Документ, по ее словам, подписан членами фракции Партии коммунистов. "Сегодня мы объявили о существовании вотума и предложили коллегам подписать эту инициативу", — сказала депутат.
Депутат-демократ Сергей Сырбу заявил журналистам, что "невозможно с юридической точки зрения выдвинуть вотум недоверия Конституционному суду". По его словам, "законодательство не предусматривает возможности отзыва судей из чьих-либо политических интересов".
"Согласно конституции и регламенту парламента, персональный вотум недоверия можно выдвинуть в отношении правительственных действий – министрам, действиям исполнительной власти и только ее, и ни в коем случае другим независимым и автономным властям", — сказал Сырбу.