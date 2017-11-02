В Каталонии заявили, что суд увеличивает число сторонников независимости

МАДРИД, 2 ноя – РИА Новости. Вызов в суд членов бывшего правительства Каталонии, спикера парламента автономного сообщества и некоторых бывших депутатов лишь подливает масла в огонь и увеличивает число сторонников независимости в автономном сообществе, заявил бывший глава женералитета Артур Мас.
Предшественник Карлеса Пучдемона на посту главы каталонского правительства Артур Мас пришел поддержать каталонских политиков, вызванных в четверг для дачи показаний в Национальную судебную палату и в Верховный суд, заявил, что хочет "поддержать членов правительства и президиума парламента в трудной ситуации".
"Есть ощущение несправедливости. Этого не должно происходить. Судами не разрешить конфликт, только политическими методами", — сказал Мас журналистам перед зданием Национальной судебной палаты. Он считает, что досрочные выборы в каталонский парламент 21 декабря "хорошая возможность, чтобы голосование победило авторитаризм государства".
"Конфликт между Каталонией и Испанским государством нельзя решить таким способом, это лишь подливает масла в огонь", — сказал Мас, добавив, что это приводит к "росту поддержки независимости в Каталонии".
Для дачи показаний утром в четверг в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде, явились девять членов бывшего каталонского правительства, в том числе экс-заместитель правительства Каталонии Ориол Жункерас. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре его соратника не явились, они, по данным испанских СМИ, остаются в Брюсселе.
Кроме того, в четверг показания в Верховном суде дают спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосование в законодательном органе по резолюции о независимости.
В распространённом накануне заявлении, которое подписано "законным правительством Каталонии", говорится, что члены бывшего правительства Каталонии во главе с экс-главой женералитета Пучдемоном не явятся для дачи показаний в Национальную судебную палату в четверг.