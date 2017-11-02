В Каталонии заявили, что суд увеличивает число сторонников независимости

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (351)

МАДРИД, 2 ноя – РИА Новости. Вызов в суд членов бывшего правительства Каталонии, спикера парламента автономного сообщества и некоторых бывших депутатов лишь подливает масла в огонь и увеличивает число сторонников независимости в автономном сообществе, заявил бывший глава женералитета Артур Мас.

Предшественник Карлеса Пучдемона на посту главы каталонского правительства Артур Мас пришел поддержать каталонских политиков, вызванных в четверг для дачи показаний в Национальную судебную палату и в Верховный суд, заявил, что хочет "поддержать членов правительства и президиума парламента в трудной ситуации".

"Есть ощущение несправедливости. Этого не должно происходить. Судами не разрешить конфликт, только политическими методами", — сказал Мас журналистам перед зданием Национальной судебной палаты. Он считает, что досрочные выборы в каталонский парламент 21 декабря "хорошая возможность, чтобы голосование победило авторитаризм государства".

"Конфликт между Каталонией и Испанским государством нельзя решить таким способом, это лишь подливает масла в огонь", — сказал Мас, добавив, что это приводит к "росту поддержки независимости в Каталонии".

© РИА Новости / Владимир Добровольский Сторонники и противники независимости Каталонии во время пресс-конференции Карлеса Пучдемона в Брюсселе © РИА Новости / Владимир Добровольский Сторонники и противники независимости Каталонии во время пресс-конференции Карлеса Пучдемона в Брюсселе

Комментируя тот факт, что Пучдемон не явился в суд, а остался в Брюсселе, Мас сказал, что "у него есть право придерживаться собственной стратегии". Он также высказал мнение, что суд не станет заключать под стражу каталонских политиков в качестве предварительной меры наказания.

Для дачи показаний утром в четверг в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде, явились девять членов бывшего каталонского правительства, в том числе экс-заместитель правительства Каталонии Ориол Жункерас. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре его соратника не явились, они, по данным испанских СМИ, остаются в Брюсселе.

Кроме того, в четверг показания в Верховном суде дают спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосование в законодательном органе по резолюции о независимости.

Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября в 09.00 (11.00 мск). Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.

В распространённом накануне заявлении, которое подписано "законным правительством Каталонии", говорится, что члены бывшего правительства Каталонии во главе с экс-главой женералитета Пучдемоном не явятся для дачи показаний в Национальную судебную палату в четверг.