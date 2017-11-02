СБУ заявила о задержании диверсанта с взрывчаткой в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (18)

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что задержала на подконтрольной Киеву территории Донецкой области диверсанта, когда он якобы пытался заложить взрывчатку на объекте инфраструктуры.

"Представители так называемого "МГБ ЛНР" подобрали для совершения террористического акта жителя Краматорска. С мужчиной были проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и проведен соответствующий инструктаж. Диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

При этом СБ Украины называет задержанного "диверсантом ДНР".

В ведомстве утверждают, что у задержанного было самодельное взрывное устройство.

Комментарием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик РИА Новости пока не располагает.

При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что не используют террористические методы.