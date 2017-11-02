СБУ заявила о задержании диверсанта с взрывчаткой в Донбассе

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что задержала на подконтрольной Киеву территории Донецкой области диверсанта, когда он якобы пытался заложить взрывчатку на объекте инфраструктуры.
При этом СБ Украины называет задержанного "диверсантом ДНР".
В ведомстве утверждают, что у задержанного было самодельное взрывное устройство.
Комментарием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик РИА Новости пока не располагает.
При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что не используют террористические методы.