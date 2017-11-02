Бретт Рэтнер подал иск на женщину, обвиняющую его в изнасиловании

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американский кинорежиссер и продюсер Бретт Рэтнер подал иск на женщину, которая обвинила его в изнасиловании, и назвал обвинения ложью, сообщает портал TMZ.

Согласно иску, девушка по имени Мелани Колер написала в посте в социальной сети Facebook 20 октября, что "Бретт Рэтнер изнасиловал" ее.

По словам адвоката Рэтнера, Колер заявила, что встретила режиссера в клубе в Лос-Анджелесе в 2004 или в 2005 году, потом он привел ее в дом, где тогда жил, и начал приставать.

Портал отмечает, что адвокат режиссера угрожал девушке судебным иском, если она не уберет пост немедленно. По информации портала, она сделала это, но недавно стала рассказывать об этой истории другими способами.

Рэтнер подает иск на Колер за распространение порочащей информации, требуя возмещения неуточненного ущерба, отмечает портал.

Ранее издание Los Angeles Times сообщило, что шесть женщин, в том числе актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж, обвинили Рэтнера в сексуальных домогательствах. По их словам, Рэтнер приставал к девушкам на съемочной площадке, на борту самолета, на вечеринках. Отмечается, что никто из них не сообщил о случившемся в полицию.

Также стало известно, что Рэтнер на время откажется от работы с киноконцерном Warner Bros после того, как шесть женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.