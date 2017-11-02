МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вашингтонская компания Fusion GPS заплатила бывшему британскому агенту МИ-6 Кристоферу Стилу 168 тысяч долларов за работу над досье на Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление фирмы.
Эти деньги являются частью суммы, полученной Fusion GPS от адвокатской фирмы Perkins Coie, представлявшей кампанию Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на президентских выборах. Всего же Fusion GPS получила от адвокатской конторы 1,02 миллиона долларов, отмечает агентство.
Газета New York Times ранее писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".