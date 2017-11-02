МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вашингтонская компания Fusion GPS заплатила бывшему британскому агенту МИ-6 Кристоферу Стилу 168 тысяч долларов за работу над досье на Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление фирмы.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей конгресса США получил доступ к банковским документам компании Fusion GPS, которая подготовила скандальное досье на Дональда Трампа. По данным агентства, компания сообщила конгрессу США, что в прошлом году заплатила фирме Orbis Business Intelligence, во главе которой стоит Стил, 168 тысяч долларов.

Эти деньги являются частью суммы, полученной Fusion GPS от адвокатской фирмы Perkins Coie, представлявшей кампанию Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на президентских выборах. Всего же Fusion GPS получила от адвокатской конторы 1,02 миллиона долларов, отмечает агентство.

Газета New York Times ранее писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".