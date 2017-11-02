В ДНР не исключают наступления со стороны силовиков: "Что ж, мы готовы"

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Киев рано или поздно может пойти в наступление в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Подавляющее большинство наших жителей уверено, что рано или поздно Киев пойдет на нас в наступление. Признаться, и я так думаю. Что ж, мы готовы", — сказал Захарченко в четверг в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории.