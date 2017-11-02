В ДНР не исключают наступления со стороны силовиков: "Что ж, мы готовы"

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Киев рано или поздно может пойти в наступление в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

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В конце лета контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь. В понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ситуация на линии соприкосновения практически приблизилась к той, которая была до объявления "школьного" перемирия.

"Подавляющее большинство наших жителей уверено, что рано или поздно Киев пойдет на нас в наступление. Признаться, и я так думаю. Что ж, мы готовы", — сказал Захарченко в четверг в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории.