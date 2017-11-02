Пошел на попятную: Статкявичюс попытался отказаться от своих слов о Литве

ВИЛЬНЮС, 2 ноя – РИА Новости. После резонансного интервью Sputnik Литва известный литовский модельер и дизайнер Юозас Статкявичюс заявил, что не знал, с каким СМИ он беседует, а его слова вырваны из контекста.
Интервью со Статкявичюсом было опубликовано 23 октября и вызвало широкий резонанс в литовском обществе и СМИ.
В беседе со Sputnik модельер рассказал о своем отношении к происходящему в Литве и крайне резко отозвался о некоторых проблемах, которые не решены в республике до сих пор. Кроме того, дизайнер заявил о своей любви к России.
После публикации материала на Статкявичюса обрушился поток критики, дизайнера стали обвинять в том, что он согласился дать интервью "рупору Кремля".
Как выяснилось, Статкявичюс смог продержаться под напором давления со стороны общества и СМИ недолго. Уже 30 октября на одном из телеканалов вышла программа, в которой сообщалось, что модельер дал интервью Sputnik якобы "более месяца назад".
"Я думаю, возможно, эти слова были "усилены", это точно, вырваны из контекста, и теперь происходит какой-то кипиш, и я… искренне прошу прощения, потому что действительно не знал, с кем говорю", — попытался оправдаться Статкявичюс.
В связи с этим Sputnik Литва опубликовал полную версию аудиозаписи интервью. В ней слышно, что корреспондент Sputnik сообщает, какое СМИ он представляет. Также из записи ясно, какие именно вопросы задает и какие ответы получает.
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