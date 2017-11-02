Пошел на попятную: Статкявичюс попытался отказаться от своих слов о Литве

ВИЛЬНЮС, 2 ноя – РИА Новости. После резонансного интервью Sputnik Литва известный литовский модельер и дизайнер Юозас Статкявичюс заявил, что не знал, с каким СМИ он беседует, а его слова вырваны из контекста.

Об этом он рассказал в эфире одного из местных телеканалов.

Интервью со Статкявичюсом было опубликовано 23 октября и вызвало широкий резонанс в литовском обществе и СМИ.

В беседе со Sputnik модельер рассказал о своем отношении к происходящему в Литве и крайне резко отозвался о некоторых проблемах, которые не решены в республике до сих пор. Кроме того, дизайнер заявил о своей любви к России.

После публикации материала на Статкявичюса обрушился поток критики, дизайнера стали обвинять в том, что он согласился дать интервью "рупору Кремля".

Как выяснилось, Статкявичюс смог продержаться под напором давления со стороны общества и СМИ недолго. Уже 30 октября на одном из телеканалов вышла программа, в которой сообщалось, что модельер дал интервью Sputnik якобы "более месяца назад".

"Я могу извиниться, что я не знал, с кем говорю и не очень вникнул, с кем говорю. Конечно, я мог… положить трубку, но я, прежде всего, не услышал, кто (звонил – Sputnik), потом еще по-русски. Спросили, говорю ли я по-русски. Конечно, я отлично говорю по-русски", — заявил дизайнер.

"Я думаю, возможно, эти слова были "усилены", это точно, вырваны из контекста, и теперь происходит какой-то кипиш, и я… искренне прошу прощения, потому что действительно не знал, с кем говорю", — попытался оправдаться Статкявичюс.

В связи с этим Sputnik Литва опубликовал полную версию аудиозаписи интервью. В ней слышно, что корреспондент Sputnik сообщает, какое СМИ он представляет. Также из записи ясно, какие именно вопросы задает и какие ответы получает.

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