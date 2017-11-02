Протесты в Киеве проходят по американскому сценарию, заявили в ДНР

12:3502.11.2017
(обновлено: 12:36 02.11.2017)
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Акции протеста в Киеве проходят по "американскому сценарию" и ведут к распаду Украины, считает глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
"Маховик разрушения, запущенный на майдане в феврале 2014 года, продолжает вращаться, и это рано или поздно приведёт к распаду бывшей Украины. Теперь я в этом не сомневаюсь. Более того, у меня появилось обоснованное подозрение, что у распада Украины есть конкретные заказчики и исполнители", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.
По его мнению, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является исполнителем "в американском сценарии, так как именно Штаты, а конкретно Курт Волкер (спецпредставитель госдепа США по Украине — ред.) дали индульгенцию Саакашвили на его протест".
"Сейчас Саакашвили сделал главное – он застолбил площадку, которой могут воспользоваться те, кто действительно готов совершить переворот и захватить власть. Что касается Донбасса, то нынешние события никак к нашей судьбе не относятся", — отметил Захарченко.
Он добавил, что единственное, что может сказаться на судьбе Донбасса, так это крах Киева, как политического и экономического центра. "В хаосе, который за этим наступит, может родиться новая страна. И эта новая страна нам интересна", — заключил глава ДНР.
Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".
Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.
В воскресенье у Рады прошло вече, организованное Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября. Сейчас у здания парламента остаются несколько десятков человек с палатками.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.
Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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Протест в Киеве: выступление Саакашвили и палатки у здания Рады