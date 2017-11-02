Протесты в Киеве проходят по американскому сценарию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Акции протеста в Киеве проходят по "американскому сценарию" и ведут к распаду Украины, считает глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

"Маховик разрушения, запущенный на майдане в феврале 2014 года, продолжает вращаться, и это рано или поздно приведёт к распаду бывшей Украины. Теперь я в этом не сомневаюсь. Более того, у меня появилось обоснованное подозрение, что у распада Украины есть конкретные заказчики и исполнители", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.

По его мнению, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является исполнителем "в американском сценарии, так как именно Штаты, а конкретно Курт Волкер (спецпредставитель госдепа США по Украине — ред.) дали индульгенцию Саакашвили на его протест".

"Сейчас Саакашвили сделал главное – он застолбил площадку, которой могут воспользоваться те, кто действительно готов совершить переворот и захватить власть. Что касается Донбасса, то нынешние события никак к нашей судьбе не относятся", — отметил Захарченко.

Он добавил, что единственное, что может сказаться на судьбе Донбасса, так это крах Киева, как политического и экономического центра. "В хаосе, который за этим наступит, может родиться новая страна. И эта новая страна нам интересна", — заключил глава ДНР.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

В воскресенье у Рады прошло вече, организованное Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября. Сейчас у здания парламента остаются несколько десятков человек с палатками.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.