РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Протесты в Киеве проходят по американскому сценарию, заявили в ДНР

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (7)
12:3502.11.2017
(обновлено: 12:36 02.11.2017)
0680
© РИА Новости / Михаил ПархоменкоПерейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фотоГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Пархоменко
Перейти в фотобанк

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Акции протеста в Киеве проходят по "американскому сценарию" и ведут к распаду Украины, считает глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Чем, по-вашему, закончатся митинги на Украине?
Результаты

  • 21.1%

    Очередной сменой власти

  • 65.7%

    Ничем, митингующие скоро разойдутся

  • 13.2%

    Не слежу за ситуацией
Все опросы
Голосовать
"Маховик разрушения, запущенный на майдане в феврале 2014 года, продолжает вращаться, и это рано или поздно приведёт к распаду бывшей Украины. Теперь я в этом не сомневаюсь. Более того, у меня появилось обоснованное подозрение, что у распада Украины есть конкретные заказчики и исполнители", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.

По его мнению, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является исполнителем "в американском сценарии, так как именно Штаты, а конкретно Курт Волкер (спецпредставитель госдепа США по Украине — ред.) дали индульгенцию Саакашвили на его протест".

"Сейчас Саакашвили сделал главное – он застолбил площадку, которой могут воспользоваться те, кто действительно готов совершить переворот и захватить власть. Что касается Донбасса, то нынешние события никак к нашей судьбе не относятся", — отметил Захарченко.

Он добавил, что единственное, что может сказаться на судьбе Донбасса, так это крах Киева, как политического и экономического центра. "В хаосе, который за этим наступит, может родиться новая страна. И эта новая страна нам интересна", — заключил глава ДНР.

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Порошенко — верховный барыга". Третий Майдан в поисках второго дыхания
Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

"Достали до самой печенки": массовая акция протеста в Киеве
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНесколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЦентр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПротестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМитингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкИз-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкОдин из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкВ акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПеред митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.На акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНесмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкОднако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.Сотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.Пострадавший участник акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМитингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНекоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".
/

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

В воскресенье у Рады прошло вече, организованное Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября. Сейчас у здания парламента остаются несколько десятков человек с палатками.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Киев, Майдан, "Донбасс"… За Порошенко становится как-то боязно
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Протест в Киеве: выступление Саакашвили и палатки у здания Рады
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена